Москва, , 09:25 — REGNUM Московские отделы ЗАГС зарегистрируют 8 июля около 300 браков, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Ракова назвала этот праздник символическим для молодожёнов.

«В этом году он выпал на среду, когда торжественные регистрации брака проходят только во Дворцах бракосочетания, но по многочисленным просьбам молодых церемонии состоятся во всех отделах ЗАГС», — сказала вице-мэр.

По её словам, 8 июля в столичных отделах пройдёт около 300 регистраций брака.