Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Стал известен июльский список игр, которые станут доступны подписчикам сервиса PlayStation Now. Об этом служба сообщила 7 июля в своём блоге.

В июле 2020 года пользователи платформы, оформившие подписку, смогут скачать такие игры, как Watch Dogs 2, Street Fighter V, and Hello Neighbor («Привет сосед»). Издание отмечает, что поскольку вторая часть Watch Dogs стала доступной на некоторых платформах, это может говорить о том, что разработчик и издатель игры Ubisoft вскоре выступит с каким-то значимым анонсом по поводу этой франшизы.

Рнаее ИА REGNUM сообщило, что Ubisoft будет бесплатно раздавать Watch Dogs 2 во время будущей презентации Ubisoft Forward. Она пройдёт 12 июля 2020 года, в период с 22:00 по 22:45 (по московскому времени).

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