Кемерово, , 09:24 — REGNUM Культурные учреждения Кемерова в День семьи, любви и верности сегодня, 8 июля, подготовили мероприятия на открытых площадках. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации города.

Так, Дворец молодёжи проведёт спортивную эстафету, ДК шахтеров, КДЦ «Пионер», ДК «Содружество» — игровые и конкурсные программы, а также мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

На набережной Кировского района, в линейном парке бульвара Строителей, на территории ДК «Промышлённовский» запланированы праздничные программы, а на улице Весенней Городской клуб ветеранов проведёт танцевальную программу.

Также в городе запланированы онлайн-мероприятия: фестивали, мастер-классы, выставки и концерты.