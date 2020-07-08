Пермь, , 09:23 — REGNUM С начала пандемии власти Пермского края помогли более 500 туристам, застрявшим за границей, вернуться домой, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Из Душанбе в Пермь 8 июля прибыли 13 человек, 7 июля вернулись из Бишкека 12 пермяков. Туристам предоставили два автобуса для поездки из аэропорта Екатеринбурга в столицу Прикамья.

Жители Перми и Пермского района доставлены по адресам для прохождения карантина дома. Еще семь человек пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Очере. У всех взяты тесты на коронавирус.

С начала пандемии власти оказали помощь 504 пермским туристам в возвращении домой из-за рубежа. Люди взывали о содействии через соцсети.