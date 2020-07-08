Махачкала, , 09:23 — REGNUM Дагестан в ближайшее время может перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Вопрос об этом рассматривался 7 июля в ходе заседания оперативного штаба под председательством правительства республики Артёма Здунова.

О положительной динамике эпидемического процесса доложил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов. По его словам, в Дагестане также достигнуты основные показатели для перехода ко II этапу снятия ограничений, в том числе по снижению прироста заболевших COVID-19 и росту числа тестирований.

На втором этапе в Дагестане могут разрешить работу объектам розничной торговли непродовольственными товарами площадью до 800 кв. м. При этом у них должны быть отдельные входы. Также могут открыться предприятия уличной торговли, летние веранды кафе и ресторанов. При этом должны соблюдаться условия санитарной дезинфекции и периодического обследования работников на COVID-19.

Помимо этого, к переходу ко второму этапу снятия ограничений должны подготовиться детские сады и организации дополнительного образования, а также приемные комиссии учреждений высшего и среднего профессионального образования.