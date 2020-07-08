Магадан, Магаданская область, , 09:21 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан распорядился незамедлительно убрать металлические штыри с памятника Ленину на площади Космонавтов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Магаданцы решили уберечь монумент Ленину от птиц и установили устройство для их отпугивания. Металлические шипы разместили на голове вождя. При этом существенно изменился внешний облик памятника. Жители города сравнили новый образ Ленина с персонажем из фильма «Восставший из ада».

Мэр Магадана в прямом эфире радио «Карибу АРТ» назвал это кощунством. Юрий Гришан потребовал незамедлительно убрать штыри.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске директор Центра историко-культурного наследия отдана под суд после некачественного ремонта памятника Ленину.