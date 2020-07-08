Тбилиси, , 09:22 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили пять случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующая информация на сайте Stopcov. ge была обновлена 8 июля.

Всего в стране зафиксировано 963 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Также три человека, болевших COVID-19, в течение суток были выписаны из медучреждений. Теперь их 841, или 87% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. В карантине размещены 3903 человек, в стационаре — 202.

Стоит отметить, что ранее глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила о готовности ведомства помочь Армении в борьбе с распространением коронавируса, где эпидемиологическая обстановка гораздо хуже.

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