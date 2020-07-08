Томск, , 09:18 — REGNUM В Томской области и в Томске 9 июля ожидаются местами кратковременные, при грозах сильные ливневые дожди, грозы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также возможен град. При грозах прогнозируются порывы ветра 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области 8 июля в отдельных районах ожидаются ливни, грозы, град.

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