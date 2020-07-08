Москва, , 09:17 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особенности оказания медпомощи при угрозе распространения опасных инфекционных заболеваний. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

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Так, в период эпидемии заболевшие граждане могут лечиться как в профильных, так и перепрофилируемых больницах. К лечению будут привлекаться медработники любой специализации, прошедшие краткосрочные курсы.

Рецепты и больничные листы при письменном согласии пациента будут выдаваться в электронной форме. Отмечается, что эффективность такого алгоритма показала пандемия коронавируса в России.

Как сообщало ИА REGNUM, российский препарат прямого действия против коронавируса «Авифавир» показал себя эффективнее американского аналога.

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