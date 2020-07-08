Москва, , 09:22 — REGNUM Статистика по домашнему насилию в период пандемии, имеющаяся у Минздрава России и МВД, должна быть предоставлена Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью, опубликованном 8 июля газетой «Коммерсантъ».

СПЧ намерен 8 июля опубликовать доклад «Уроки пандемии» с анализом действий правительства и региональных властей. В разделе доклада о семейно-бытовом насилии указано, что МВД констатирует снижение количества обращений на 9%, тогда как омбудсмен говорит об их росте в 2,5 раза.

«Статистики нет никакой. И это один из важнейших уроков эпидемии: нет аналитики, мы не понимаем ситуации, не можем принять меры», — заявил по этому поводу Фадеев.

По его словам, СПЧ потребует от МВД и Минздрава представить статистику по домашнему насилию. Кроме того, готовится обращение к НКО, которые занимаются этой проблемой, так как у них может быть «наиболее полная картина и понимание».

Чёткая статистика, утверждает Фадеев, отсутствует в большинстве ведомств, которые не владеют ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае МВД опровергло предположения об увеличении случаев домашнего насилия в РФ на фоне санитарных мер, обусловленных пандемией коронавируса. В апреле 2020 года посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, отметили в ведомстве.

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