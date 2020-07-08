Ташкент, , 09:11 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 10 838, сообщили 8 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, за ночь с 7 на 8 июля выявлен 161 случай заражения в Кашкадарьинской области. Выздоровели 6811 человек, скончался 41 пациент. За минувшие сутки обнаружили 379 случаев.

По данным на 23:30 7 июля наибольшее число случаев выявлено в Ташкенте и Ташкентской области — 7627. В Бухарской области обнаружено 555 случаев, в Самаркандской области — 495, Хорезмской области — 325, Наманганской области — 321.

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