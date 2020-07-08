Ханты-Мансийск, 8 июля 2020, 09:11 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения — Нижневартовский район (44 положительных теста), Сургут (38), Ханты-Мансийск (36), Нефтеюганск (33), Сургутский район (24), Когалым (22).
Всего с начала пандемии в ХМАО на 8 июля зарегистрирован 11 141 случай заражения SARS-CoV-2. Из них вылечились 5 918 человек, 78 пациентов скончались.
Коэффициент распространения инфекции в Югре составляет на 8 июля 1,00.