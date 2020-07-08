Тбилиси, , 09:12 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе 7 июля на брифинге сообщил о промежуточных результатах расследования дела о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Как рассказал замглавы ведомства, следователи провели более 950 следственных и процессуальных действий, опросили 93 человек, провели 121 обыск, изъяли 105 единиц технических средств. Кроме того, у 40 человек были взяты одежда и обувь, а у 41 — отпечатки пальцев.

«Учитывая объем дела и интенсивность расследования, состав следственной группы был расширен, в настоящее время Департамент центральной криминальной полиции МВД занимается расследованием дела Георгия Шакарашвили», — сказал Борцвадзе.

Следствие опубликовало аудиозапись телефонного разговора с оператором службы «112» друга погибшего и главного свидетеля по делу — Якоба Брегвадзе. Он вызывал полицию к месту драки, но не мог объяснить, куда именно нужно подъехать. Его геолокацию удалось установить, но правоохранители приехали после завершения конфликта. Правомерность их действий проверяется.

Борцвадзе отметил, что причина смерти Шакарашвили устанавливается. Представитель МВД не исключил, что после завершения экспертизы обвинение может быть переквалифицировано по более тяжкой статье.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о гибели Шакарашвили обвинение предъявлено 11 молодым людям и шести подросткам. Все они на время следствия были взяты под арест. Их обвиняют в групповом избиении и незаконном лишении свободы.

Футболист пропал 19 июня после конфликта на вечеринке. 22 июня его нашли мертвым в реке.

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