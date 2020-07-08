Оренбург, , 09:09 — REGNUM В Оренбургской области за сбыт фальшивых денег задержаны три молодых человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, группа сбывала фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей на территории Оренбурга. Злоумышленники приобретали поддельные банкноты через интернет и реализовывали в магазинах. Участники группы признались, что приобрели 50 фальшивых купюр на общую сумму 250 тыс. рублей.

Полиция провела обыски и изъяла 30 поддельных денежных знаков, в том числе в гараже одного из подозреваемых изъято 11 фальшивых купюр. По факту сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.