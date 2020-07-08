Чебоксары, , 09:09 — REGNUM В Чувашии сохраняется дефицит мест в детских садах для дошкольников старше 1,5 лет: в очереди стоят свыше 10 тыс. детей. Такие данные приводит министерство образования республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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«На сегодняшний день в очереди на получение мест в детских садах зарегистрированы 19 728 детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, в том числе 10 070 детей — старше 1,5 лет, из которых 7 328 — в городе Чебоксары», — приводятся данные в сообщении.

Ранее в докладе министра образования Чувашии Сергея Яковлева отмечалось, что в республике сохраняется «проблема нехватки мест сохраняется, доступность дошкольного образования для детей старше полутора лет составляет 83,5%».

По данным минобразования на начало июня 2020 года, в Чувашии дошкольное образование получают более 76,5 тыс. детей в 334 детских садах. В 2019 году было построено 15 новых детсадов на 3080 мест. В 2020—2021 годах предусмотрено строительство девяти новых дошкольных образовательных организаций на 1760 мест, на что предусмотрено 1 679,9 млн рублей, в том числе 1 634,9 млн рублей из федеральной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2020 году планируется выделить из бюджета 7,8 млн рублей для создания дополнительных мест в частных дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

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