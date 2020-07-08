Саратов, , 09:13 — REGNUM В Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 96 пациентов. По информации на 8 июля носителями коронавируса в регионе числится 7231 человек. Выздоровели с начала пандемии 3988 пациентов, за сутки — 107 человек. С момента наблюдения скончались 46 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 20 человек, в 75 случаях — заражение из неустановленных источников, один случай — завозной.

Больше всего зараженных среди лиц в возрасте старше 60 лет — 39 человек, семь детей в возрасте до 18 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 193 тыс. исследований, за сутки — 2,1 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на 7 июля умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией насчитывалось 46 человек.

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