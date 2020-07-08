Ставрополь, , 09:02 — REGNUM В Ставропольском крае выросло до 109 число смертей от COVID-19. За минувшие сутки скончались еще три человека, сообщил 8 июля в своем Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

«К сожалению, за прошедший день есть новые летальные исходы. Скончались ещё три пациента с подтверждённым диагнозом. Самые глубокие соболезнования родным и близким», — написал глава края.

Он также отметил, что за прошедшие сутки установлен рекордный показатель по числу выздоровевших. Было выписано сразу 146 пациентов. Общее число вылеченных составило 3578 человек.

По данным оперативного штаба на 8 июля, прирост заразившихся коронавирусом на Ставрополье за сутки составил 85 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией приближается к 6000 — оно достигло уже 5813.

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