Найроби, , 09:10 — REGNUM Все начальные и средние школы Кении смогут вновь открыть двери для учащихся не ранее 2021 года. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на постановление министерства образования Кении.

В соответствии с постановлением, после открытия учебных заведения текущий год обучения школьников будет сохранен.

Министр образования Кении Джордж Магоха заявил, что в этом году выпускные национальные экзамены для учащихся начальных и средних школ проводиться не будут. Эти экзамены обычно проводятся в октябре и ноябре каждого года.

Тем не менее, колледжи и университеты планируют открыть в сентябре этого года при условии соблюдения всех рекомендаций министерства здравоохранения, заявил министр.

Напомним, что школы по всей Кении были закрыты в марте после того, как в стране были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. В понедельник, 6 июля, президент Кении Ухуру Кеньятта открыл границы трех округов, которые были закрыты в рамках реализации карантинных мер.