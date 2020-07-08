Заиграевский район, Бурятия, , 08:52 — REGNUM В Бурятии увеличили территорию, на которой можно получить бесплатно участок земли в рамках программы «дальневосточный гектар». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, депутаты поддержали законопроект в двух чтениях.

По словам министра земельных и имущественных отношений республики Маргариты Магомедовой, ранее некоторые территории региона не вошли в программу. В их числе — буферная зона вокруг столицы Улан-Удэ, в которую вошли земли четырёх прилегающих районов.

Законопроект предполагает уменьшение территории зона на 1 тыс. га в Заиграевском районе, расположенные в непосредственной близости к улусу Добо-Енхор.

«Расстояние до города Улан-Удэ составляет 35 км. Территория привлекательна близостью к столице республики, транспортной доступностью, наличием необходимой инженерной инфраструктуры. Проект получил положительное заключение в министерстве по развитию Дальнего Востока», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время бесплатный гектар на территории Бурятии могут получить все жители дальневосточных регионов РФ. С августа программа станет доступной для всех граждан страны.

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