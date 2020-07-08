Москва, 8 июля 2020, 08:50 — REGNUM В Москве и Московской области сильным ветром повалено 130 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Вчера скорость ветра в столичном регионе достигала 22 м/с.
По данным издания, в Москве упали 36 деревьев, повреждены 12 автомобилей. В Подмосковье ветер повалил 94 дерева, оказались повреждены 11 машин.
Также в Московской области сильного ветра не выдержал рекламный щит. 500 жилых домов (в них проживает 1,4 тыс. жителей) остались без электроэнергии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 8 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия с грозой и градом.
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