Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве и Московской области сильным ветром повалено 130 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Вчера скорость ветра в столичном регионе достигала 22 м/с.

По данным издания, в Москве упали 36 деревьев, повреждены 12 автомобилей. В Подмосковье ветер повалил 94 дерева, оказались повреждены 11 машин.

Также в Московской области сильного ветра не выдержал рекламный щит. 500 жилых домов (в них проживает 1,4 тыс. жителей) остались без электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 8 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия с грозой и градом.

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