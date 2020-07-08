Екатеринбург, 8 июля 2020, 08:49 — REGNUM В Екатеринбург из Душанбе доставлены 199 граждан России. Самолёт приземлился 8 июля, сообщает свердловский оперштаб.
На борту были 125 жителей Свердловской области, среди них пятеро детей. Всех их отправили в обсерватор, где они пробудут до получения отрицательных результатов на коронавирус.
Остальные пассажиры вывозного рейса отправлены в свои регионы. Помощь им оказывают их оперштабы.
Читайте развитие сюжета: Вывозным рейсом из Таджикистана доставили 125 свердловчан