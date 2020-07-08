Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM В Екатеринбург из Душанбе доставлены 199 граждан России. Самолёт приземлился 8 июля, сообщает свердловский оперштаб.

На борту были 125 жителей Свердловской области, среди них пятеро детей. Всех их отправили в обсерватор, где они пробудут до получения отрицательных результатов на коронавирус.

Остальные пассажиры вывозного рейса отправлены в свои регионы. Помощь им оказывают их оперштабы.

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