Чебоксары, , 08:48 — REGNUM В Чувашии в 2020 году планируется выделить из бюджета 7,8 млн рублей для создания дополнительных мест в частных дошкольных организациях. Соответствующий проект постановления о порядке предоставления субсидий разработало министерство образования, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Бюджетные субсидии планируется предоставлять на конкурсной основе частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Главная цель — создание дополнительных мест в частных детсадах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

По расчётам минобразования, в 2020—2022 годах в Чувашии планируется создать 12 групп на 110 мест, в том числе в 2020 году — семь групп на 64 места. В 2020 году на эти цели потребуется 7,8 млн рублей, размер финансирования одного места — 122,14 тыс. рублей.

Всего в Чувашии в настоящее время работают четыре негосударственных частных детских сада, в них воспитываются 262 ребенка. Все они расположены в Чебоксарах. В 2019 году на реализацию программы дошкольного образования частным детсадам из бюджета выделено более 13,3 млн рублей, в 2020 году предусмотрено свыше 23,3 млн рублей.

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