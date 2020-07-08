Красноярск, , 08:45 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов находится на самоизоляции в связи с тем, что у него выявили коронавирус.

Об этом, ссылаясь на свой источник, сообщает «ТВК Красноярск».

По данным ТАСС, Свиридов чувствует себя нормально, находится на карантине и продолжает работу в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 7 июля коронавирус был выявлен у 9848 человек.

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