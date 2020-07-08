Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Девять медиков скончались в Чимкенте от двусторонней пневмонии со 2 июня по 7 июля, сообщает издание Tengrinews. kz со ссылкой на управление здравоохранения города.

В управлении прокомментировали видеоролик, который появился в социальных сетях. На видео показаны портреты девяти медработников и сообщается, что все они умерли от пневмонии.

«Погибшие врачи работали хирургом, педиатром, гинекологом, лаборантом, узистом и так далее. Они были одними из лучших специалистов», — говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 8 июля в Казахстане выявили 51 059 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 16 928 человек, скончались 264 пациента.

Читайте также: В Казахстане обнародуют статистику о пациентах с пневмонией