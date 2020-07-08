Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве в Общественный штаб по реновации в период карантина по коронавирусу поступило более 3000 обращений участников программы, сообщили в Стройкомплексе.

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Во время самоизоляции очный прием в Общественном штабе был остановлен, поэтому от москвичей поступали обращения по электронной почте или по телефону. С гражданами проводились онлайн-консультации.

Чаще всего горожане интересовались сроками переезда в новостройки по реновации и местами стартовых площадок. Также москвичи хотели знать о процедуре включения их домов в программу реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве от жителей старых пятиэтажек в Фонд реновации поступило 568 заявок на докупку дополнительных метров в новостройках.

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