Москва, , 08:42 — REGNUM Вульгаризацией в языке назвал употребление формулировки «вторая волна» применительно к распространению инфекции бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

«Волн нет. Есть эпидемический подъём заболеваемости, пандемический подъём заболеваемости, есть единичные случаи тех или иных инфекций», — цитирует ТАСС собеседника.

Он добавил, что о волнах вправе говорить моряки, речники, а у эпидемилогов подобные выражения отсутствуют, и призвал не «не вульгаризировать» такую науку, как эпидемиология.

Ранее о вероятном подъёме заболеваемости COVID-19 в России и мире сообщали ведущие российские эпидемиологи и вирусологи. Вероятность роста заболеваемости, в частности, допустил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

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