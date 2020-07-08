Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Жители Алма-Аты подозреваются в попытке незаконной продажи 7 тыс. китайских тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана.

Общая стоимость ПЦР-тестов составила 32,9 млн тенге ($58,5 тыс.). Правоохранительное органы задержали несколько жителей Алма-Аты, пытавшихся продавать тесты без разрешительных документов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля полиция в Казахстане задержала 46 перекупщиков лекарств, которые продавали дефицитные лекарства, в том числе парацетамол, глюкозу и ацетилсалициловою кислоту.

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