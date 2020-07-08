Новосибирск, , 08:30 — REGNUM В Новосибирской области на сегодняшнее утро, 8 июля, за прошедшие сутки выявлены 107 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 207 человек выписаны с выздоровлением. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё четыре пациента: двое мужчин в возрасте 67 лет и 68 лет и две женщины в возрасте 53 года и 67 лет, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 23 пациента».

Всего в Новосибирской области официально зарегистрирован 6 831 пациент с коронавирусом (в том числе 401 ребенок), 4 507 человек выписаны, скончались 124 человека.