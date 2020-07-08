Париж, , 08:26 — REGNUM Деревянный каркас собора Парижской Богоматери в Париже будет воссоздан по старинной технологии с участием плотников из семи стран, передаёт 7 июля телеканал BFM TV.

Отмечается, что мастера во время реконструкции не станут прибегать к использованию механизмов и современных технологий строительства, чтобы показать актуальность применения методов, использованных при создании сооружения во времена Средневековья.

«Для нас цель этой демонстрации — показать, что в этих технологиях ничто не устарело, что не нужно обязательно прибегать к станкам и механизмам», — прокомментировал инициативу основатель ассоциации «Плотники без границ» Франсуа Калам.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением спустя год после пожара в соборе Нотр-Дам и пообещал восстановить собор за пять лет.

Пожар в соборе вспыхнул вечером 15 апреля 2019 года. Прибывшим на место пожарным не сразу удалось сбить пламя, в результате чего крыша собора сгорела, а шпиль рухнул. Человеческих жертв удалось избежать.

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