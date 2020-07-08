Москва, 8 июля 2020, 08:26 — REGNUM В Москве 8 июля ожидается ливень и гроза, сообщает центр «Фобос».
"Через столичный регион пройдёт холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой кучево-дождевых облаков, ливнями, грозами и шквалистым усилением ветра, что ощутимо собьёт жару», — говорится в прогнозе.
Синоптики ожидают в столице облачную с прояснениями погоду с ливнем и грозой. Температура воздуха в Москве поднимется до 26 градусов, в Подмосковье до 31 градуса. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.