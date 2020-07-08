Пермь, , 08:11 — REGNUM В Пермском крае до 26 июля продлен строгий коронавирусный режим для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Решение принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Пожилые люди могут покидать место жительства для обращения за экстренной медицинской помощью, для визита в ближайшие магазин, банк или на почту. Разрешается переезд на личном транспорте для постоянного пребывания в другое место жительства, например, дачу. Работающие пенсионеры, находящиеся не на удаленной работе и не в отпуске, могут продлить срок действия больничного.

Добавим, с Пермском крае с начала пандемии выявлено 857 жителей старше 65 лет, которое заразились коронавирусом, — это более 20% от всех выявленных носителей SARS-CoV-2, выявленных в Прикамье.

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