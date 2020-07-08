Берлин, 8 июля 2020, 08:07 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Германии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло на 397 и превысило 197 тысяч. Об этом 8 июля сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
По информации института, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 197 341.
Кроме этого, сообщается, что за последние 24 часа в Германии от COVID-19 скончались 12 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 9 036.
Также известно, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились более 182 тысяч человек.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что За последние сутки в Болгарии выявили 188 случаев заражения новым коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии.