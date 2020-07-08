Москва, , 08:06 — REGNUM Суд в Москве арестовал советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на два месяца по делу о государственной измене.

Сафронова подозревают в работе на спецслужбы Чехии, сам подсудимый своей вины не признает.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат секретные сведения. По словам адвоката Сафронова, ФСБ планирует предъявить ему обвинение 13 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Москве был задержан советник гендиректора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов, который ранее был корреспондентом газет «Коммерсант» и «Ведомости».

Его подозревают в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО. Материалы по его делу маркированы грифом «секретно».

В этот же день на Лубянской площади в Москве прошла несогласованная акция журналистов, выступивших в поддержку Сафронова. Были задержаны 20 человек, в том числе бывшая кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак.

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