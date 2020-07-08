Москва, , 08:04 — REGNUM Наиболее безопасным способом отдохнуть летом 2020 года большинство жителей России (53%) считают поездку на собственную дачу, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого онлайн-сервисом для планирования поездок «Туту.ру».

Отмечается, что такой выбор обусловлен сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавируса.

Тринадцать процентов респондентов сообщили, что во время летнего отдыха нужно избегать пляжного отдыха, и отправиться, например, в Карелию или на Алтай. Девять процентов считают наиболее безопасными регионами Крым, Краснодарский край, а ещё девять предлагают путешествовать на российские острова.

Оставшиеся не видят угрозы и в поездках в европейские страны, на лечебно-санаторное лечение в России и путешествиях в страны СНГ.

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