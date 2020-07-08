Кемерово, , 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Напомним, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 8 июля, в Кузбассе выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом.

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«Кемерово — 19, Новокузнецк — 15, Междуреченск — десять, Юрга — пять, Анжеро-Судженск — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Осинники — три, Полысаево — два, Юргинский МО — два, Мыски — один, Прокопьевск — один, Беловский МР — два, Кемеровский МО — один, Мариинский МР — один, Тусульский МР — один, Яшкинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. Всего в Кемеровской области официально зарегистрировано 2203 пациента с коронавирусом: 965 выздоровели, 12 скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11:00 (время местное) 7 июляслучаи заражения коронавирусом были выявлены в Междуреченске (29 новых случаев), в Кемерове (15), Белово (два), Анжеро-Судженске (один), Калтане (один), Беловском МР (один).