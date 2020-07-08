Оренбург, , 07:50 — REGNUM В Оренбургской области из-за ухудшения эпидемиологический ситуации приостановлена плановая госпитализация, сообщает региональный минздрав.

Значительный рост носителей SARS-CoV-2 в регионе министерство здравоохранения Оренбуржья связывает с неблагополучием в соседнем Казахстане.

С 6 июля оренбургские медики принимают только экстренных пациентов и по назначению врача. Плановую госпитализацию возобновят, когда эпидобстановка по коронавирусу стабилизируется.

Стоит отметить, плановую госпитализацию приостанавливали в конце марта и возобновили в середине июня. Теперь к ограничительной мере пришлось прибегнуть снова.

Напомним, на 7 июля в Оренбургской области выявили 4 339 случаев заражения коронавирусом (за сутки — 86). В больницах лечение получают 706 пациентов, из них 50 находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии от COVID-19 оправились 3 204 человека. Скончались 23 пациента.

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