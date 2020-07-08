Канберра, , 07:48 — REGNUM Власти Австралии рассматривают возможность приостановки процесса репатриации своих граждан в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу нового типа, заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон в эфире государственного телевидения.

Пока, по его словам, наиболее вероятный вариант решения проблемы — замедление темпов возвращения граждан Австралии на родину. Это связано в том числе и с резким ростом числа зараженных в австралийском штате Виктория, который закрыл свои границы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на временный запрет на въезд граждан страны ввела Новая Зеландия. Это связано с тем, что из-за массового возвращения новозеландцев на родину оказались переполнены обсерваторы, где люди проходят двухнедельный карантин. Ожидается, что приостановка репатриации позволит снизить нагрузку на эти учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая Зеландия приостановила въезд репатриантов из-за коронавируса