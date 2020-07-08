Оренбург, , 07:35 — REGNUM В Оренбурге на 85-м году ушел из жизни профессор, доктор технических наук, общественный деятель, ректор Оренбургского государственного университета, почетный гражданин города Оренбурга Виктор Бондаренко. Свои соболезнования выразили администрация и совет депутатов города.

В течение 17 лет (1989−2006 годы) Виктор Бондаренко являлся ректором крупного оренбургского вуза — Оренбургского политехнического института, который впоследствии преобразовали в Оренбургский государственный технический университет, а затем — в Оренбургский государственный университет. Вуз стал одним из ведущих в России.

Виктор Бондаренко имеет областные и ведомственные награды, медали и дипломы, в том числе орден Почета, медаль «За заслуги перед Оренбургом», а также международные знаки отличия в сфере образования.