София, , 07:32 — REGNUM За последние сутки в Болгарии выявили 188 случаев заражения новым коронавирусом, что является рекордным с начала пандемии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Минздрава Болгарии.

Этот результат на 14 случаев превышает предыдущее «достижение», зафиксированное днём ранее. Также за последние сутки скончались 4 пациента с COVID-19.

Всего к настоящему времени по официальным данным общее количество инфицированных SARS-CoV-2 достигло 6102 человек, в том числе 465 из них являются медицинскими работниками. Скончались с начала пандемии 254 пациента. 3037 человек выздоровели.

Лечение в медицинских учреждения Болгарии в настоящее время проходят 483 пациента с коронавирусом, из них 32 — в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии курортные города ждут пересмотра властями ЕС перечня стран (куда входит и Россия), въезд граждан из которых приостановлен с 1 июля. В настоящее время подготовлено обращение в МИД Болгарии с просьбой об отмене обязательного 14-дневного карантина для российских граждан.

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