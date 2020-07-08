Берлин, , 07:26 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 397 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории ФРГ достигло 197 341. Также за 7 июля в Германии скончались 12 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 9036 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в ФРГ подтвердили 390 новых случаев заражения коронавирусом и восемь смертей пациентов от осложнений COVID-19. Вылечились от инфекции в Германии более 182 тысяч человек.

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