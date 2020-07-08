Нанкин, Китай, , 07:25 — REGNUM Провинция Цзянсу на востоке Китая подготовилась к возможным наводнениям в условиях мощных сезонных осадков, мобилизовав все служб, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Провинция направила 13 рабочих групп в различные местные городки для инспекции по наводнениям и для устранения последствий наводнений, сообщили в провинциальном департаменте водных ресурсов, которые выпустил синий уровень предупреждения по наводнениям в регионе на реке Янцзы.

Наводнения коснулись верхнего течения реки Янцзы в результате мощных ливней, которые уже привели к тому, что уровень воды в некоторых ключевых реках и озерах Нанкина, столицы провинции Цзянсу, уже превысил опасный.

В средних и нижних течениях реки Янцзы прогнозируются мощные ливни с осадками от 100 до 200 мм, что также негативно скажется на паводковую ситуацию, сообщили в Нанайской штаб-квартире по борьбе с наводнениями и засухой.