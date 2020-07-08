Якутск, , 07:14 — REGNUM Власти Якутии обсудили подготовку к отопительному сезону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: В Бурятии на подготовку электросетей к зиме направят 900 млн рублей

В Якутии к предстоящей зиме необходимо подготовить 1 191 котельную и почти 4 тыс. км тепловых сетей. Кроме того, провести ревизию более 1 430 км водопроводных, порядка 762 км канализационных сетей, 291 км линий электропередач различного класса напряжения.

Объём завоза топлива составляет 551 858 тонн, в том числе угля — 40 628 тонн, нефти — 57 527 тонн, газового конденсата — 12 800 тонн, дизельного топлива — 75 250 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, более 900 млн рублей получат энергетики на подготовку электросетевого комплекса Бурятии к прохождению осенне-зимнего периода 2020−2021 годов.