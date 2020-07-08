Новосибирск, , 06:38 — REGNUM Прокуратура Кировского района Новосибирска в ходе проверки установила, что предприятие «Тяжстанкогидропресс» сбрасывает сточные воды в реку Тула вопреки природоохранному законодательству. Это негативно воздействует на окружающую природную среду и биологические ресурсы. Прокуратура через суд добивается защиты водоема рыбоохранного значения, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

«Прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства, в том числе по публикациям СМИ, по результатам которой предъявила в суд три административных иска о возложении на муниципалитет обязанностей по проведению обследования бесхозяйных промливневых коллекторов, через которые в реку Тула и её притоки поступают загрязненные стоки, — уточнили в прокуратуре. — Иски заявлены в целях последующего их принятия в муниципальную собственность и организации надлежащего обслуживания. В настоящее время два заявления находятся в суде на рассмотрении, а одно уже удовлетворено».Отметим, что предприятие долгое время не исследовало пробы сточной воды. В 2018 году в пробах имелись превышения показателей концентрации загрязняющих веществ. Также выявлено, что организация сбрасывает сточные воды в реку без согласования с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Из-за бесконтрольного и безучётного сброса загрязняющих веществ создалась угроза возникновения чрезвычайных ситуаций на участке сетей водоотведения.