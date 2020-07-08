Москва, , 06:35 — REGNUM В среду, 8 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 9 июля в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +12… +14 °С.

Ветер южный, (ночью северо-западный) 5−12 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +33 °С днём и +9… +14 °С ночью. На западе области облачно, дождь, гроза, ветер северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.

В четверг, 9 июля, днём в столице ожидается +21… +23 °С. По области +18… +23 °С. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °С. Местами дождь, гроза, порывистый ветер.