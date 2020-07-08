Хэфэй, Китай, , 06:21 — REGNUM Из-за мощных проливных дождей в провинции Аньхой на востоке Китая пострадали более 420 тыс. человек, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

В связи с непрекращающимися ливнями и наводнениями власти региона объявили второй уровень экстренного реагирования по борьбе с наводнениями. Ливни начались в регионе 2 июля и уже привели к тому, что семь городов и 31 уездная администрация в провинции вынуждены были эвакуировать 27 тыс. человек в безопасное место.

Общий прямой материальный ущерб достиг 510 млн юаней (около $72 млн) на текущий момент, сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациями. Ливни также повредили уже 31,7 тыс. га зерновых и 617 домов.

В провинции был повышен уровень экстренного реагирования по наводнениям с третьего до второго начиная с 12:00 по местному времени 7 июля после того, как уровень воды во множестве рек региона превысил допустимую отметку.