Гонконг, Китай, , 06:16 — REGNUM Власти Китая отчитались об актуальной ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, в специальном административном районе (САР) Гонконг в Китае выявлено в общей сложности 1299 подтверждённых случаев COVID-19, включая семь смертельных. Из них 1161 человек был выписан из больниц района по выздоровлению.

В САР Макао подтверждено 46 случаев, из которых вылечились уже 45 человек. На Тайване подтверждено 449 заболевших, из которых 438 человек вылечились, еще семеро скончались.

На материковой части Китая за все время эпидемии было выявлено 83 572 случая COVID-19, из которых 4634 человека скончались. Из больниц по выздоровлению было выписано 78 548 человек.