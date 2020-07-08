Улан-Удэ, , 06:13 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 3257. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 38 новых случаев.

«Из 38 новых случаев COVID-19: 2 чел. связаны с очагом в БСМП, 1 чел. — связан с очагом в Тункинском районе, 8чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

Тем временем, выписан из больниц с выздоровлением за сутки 51 пациент. Таким образом, всего с начала эпидемии излечились 2405 человек. В стационарах остаются 440 пациентов, а занятость коечного фонда составляет 45,2%. 17 тяжёлых больных находятся в реанимации, из которых 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки также зарегистрирован 25-й по счёту летальный исход среди пациентов с COVID-19. 7 июля скончался 72-летний пациент 72 года, состояние которого осложнилось двусторонней субтотальной пневмонией.

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