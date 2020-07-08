Ланьчжоу, Китай, 8 июля 2020, 06:12 — REGNUM Антидопинговое агентство провинции Ганьсу было создано 7 июля при Администрации спорта региона, сообщает агентство Синьхуа.
Заместитель директора Администрации спорта провинции Ганьсу Дин Хуэйжу объяснил, что офицеры допингового контроля Ганьсу продолжат улучать точность, специализацию и эффективность антидопингового тестирования под управлением Главной администрации спорта Китая.
Сейчас в Китае числится более 20 антидопинговых агентств, которые были открыты в различных регионах страны. В 2019 году общее количество тестов на допинг в Китае достигло 20 314, включая 10 319, проведенных Главной администрацией спорта Китая.