История вопроса

Применение препаратов, повышающих физические возможности спортсменов и позволяющих улучшить результаты, запрещено. Наличие допинга у профессиональных спортсменов выявляет специальный тест. Его прохождение обязательно перед любыми крупными соревнованиями.



Скандалы, связанные с применением допинга сопровождают большинство мировых первенств — от Олимпиад до чемпионатов мира. Например, на Олимпийских играх 2004 года в Афинах побит антирекорд по выявлению количества спортсменов, применяющих запрещённые препараты. Тогда более 20 призёров лишились медалей.



Список запрещённых для спортсменов препаратов постоянно пополняется.