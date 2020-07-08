Горно-Алтайск, , 06:05 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала эпидемии, таким образом, подтверждено 962 случая.

«Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у восьми жителей Майминского района; у семи жителей Усть-Канского района и двух жителей Чемальского района», — отметили в штабе.

В большинстве случаев заражённые входили в контактный круг с ранее выявленными носителями. 12 человек были проверены после появления симптомов ОРВИ.

Тем временем, за сутки выписали из больниц с выздоровлением 33 пациента. Общее количество излечившихся к настоящему моменту достигло 455 человек. Остальные находятся под медицинским наблюдением. Напомним также, в республике зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19.

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