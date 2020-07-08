Пекин, , 06:02 — REGNUM Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Китая в связи с ливнями, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

С ночи 7 июля по ночь 8 июля мощные ливни с ураганами и сильным ветром ожидаются в провинциях Хубэй, Аньхой, Хунань, Цзянси и Чжэцзян, сообщили в Национальном метеорологическим центре. При этом, в Хубэе, Цзянси и Аньхое возможны осадки до 280 мм в сутки.

В некоторых из вышеупомянутых районов возможны осадки интенсивностью до 80 мм в час с порывистым ветром и грозами. В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где уровень угрозы возрастает от синего и желтого до оранжевого и красного.

С начала июня в Китае на обширных территориях страны не прекращаются мощные ливни. Они накрыли юг Китая. В результате реки и озера переполнились, вызывая наводнения.